Babası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Tayfun Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Babası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Tayfun Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı

25.06.2023 23:55

Kocaeli'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tayfun Koç son yolculuğuna uğurlandı. Evlat katili baba ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tayfun Koç, bugün Çayırova Yenimahalle Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tayfun Koç son yolculuğuna uğurlandı. Evlat katili baba ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesiyle baba oğlunu boğazından bıçaklamıştı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri Tayfun Koç'un öldüğünü tespit etmiş baba Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Evladını boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

TUTUKLANDI

Tayfun Koç, bugün Çayırova Yenimahalle Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evlat katili baba Y.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Evladını boğazını keserek öldüren baba tutuklandı
Kaynak: İHA
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Kocaeli'de Baba, Oğlunu Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü Kocaeli'de Baba, Oğlunu Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü

Çayırova, Kocaeli, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Tayfun Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Tayfun Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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