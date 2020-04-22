Babası tarafından darbedilerek öldürülen kız çocuğu toprağa verildi (2) - Son Dakika

Gaziantep'te babasının darbetmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kız çocuğu toprağa verildi.

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Ceylan A'nın cenazesi Adi Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Küçük kızın cenazesi ilk olarak annesinin yaşadığı eve götürüldü. Anne Rukiye A. cenaze aracına dokunarak elindeki kızının kıyafetini gösterdi.

Gözyaşı döken Rukiye A, "Ben bu elbiseyi kime giydireceğim şimdi, Ceylanım, kuzum, beni bırakma" diye ağıt yaktı.

Cenaze, daha sonra Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anne Rukiye A. bu kez de kızının mezarına bakarak, "Sen dedenin küçük misafirisin. Ben utanmıyorum o vahşi ve cani baban utansın. Yolun açık olsun Ceylanım" diyerek ağıt yaktı.

Olay

Gaziantep'te babasının darbettiği kız çocuğu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada da "Şüpheli M.A, 17 Nisan'da gözaltına alınmış ve 18 Nisan'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Şüphelinin 31 Mayıs 2019'da eşine karşı yaralama suçundan tutuklandığı ve 4 Kasım 2019'da tahliye edildiği tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.