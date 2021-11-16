Üye Girişi
Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu - Son Dakika

Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu

16.11.2021 16:33

Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu Anne Beyza Topçu: "Normalde beni darp ediyordu, bebek uyanınca sinirini ondan çıkardı" " Kafasına vurdu.

Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu

Anne Beyza Topçu: "Normalde beni darp ediyordu, bebek uyanınca sinirini ondan çıkardı"

" Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu"

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Dehşet anlarını anlatan anne Beyza Topçu, "Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu" sözlerine yer verdi.

Olay, Serik İlçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

"Dönüp sinirini ondan çıkardı"

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Olay anlarını İHA muhabirine anlatan anne Beyza Topçu, "Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim" sözlerine yer verdi.

"Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş"

Beyza Erol'un annesi Aysun Erol ise, "Kızım akşam bize gelmişti. Çocuğun yüzünü morluklar vardı. Kafasında, burnunda ve gözünün altında çizik vardı. Kızıma ne oldu diye sorduğumda Mustafa denilen şahısın şiddet uyguladığını söyledi. Kirasını istemiş. Kızım kirasını kendisi karşılıyordu. Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş. Kızım da vermeyince kızım ve torunumu darp ediyor. Karakola giderek şikayetçi olduk. Çocuğu annesi sabah doktora getirecekti. Rapor almıştık. Kızım sabah beni aradı. Çocuğun hareket etmediğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

"Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı"

Beyza Erol'un babası Abdullah Erol, "Dün akşam kızım çocuğunu bana getirdi. Mustafa'nın dövdüğünü söyledi. Ben de karakola gitmelerini söyledim. Çocuğun hareketsiz olduğunu duydum. Çocuğu kontrol ettiğimde ölmüştü. Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı. Kolu kırılmıştı" açıklamasına yer verdi.

Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu
Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu
Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu
Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı 17:09 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil 16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
16:37 İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde
Dolar 10.28 yine rekor kırdı Dolar 10.28 yine rekor kırdı         
17:37
Kasımpaşa'da silahlı çatışma! Kasımpaşa'da silahlı çatışma!         
17:13
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor         
17:02
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti         
16:45
Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi         
16:02
Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı         
15:58
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif'in annesi konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement