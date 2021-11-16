Üye Girişi
Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi

16.11.2021 16:01

Kan dondurucu olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Bebeğinin annesine sinirlenen Mustafa G. üç aylık Elif Ada'yı darp ederek öldürdü. Zanlı baba gözaltına alındı.

Serik İlçesi Orta Mahallede bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

HEM SEVGİLİSİNİ HEM BEBEĞİNİ DÖVDÜ

İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

ANNE, SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananlardan sonra anne, emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" diye konuştu.

Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi

Elif Ada, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı 15:57 Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı
Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü 15:50 Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! 15:16 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!
Profilo resmen iflas etti 14:51 Profilo resmen iflas etti Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı

Son Dakika Haberleri
16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz
16:01 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi
16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
15:57 Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı
15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
15:51 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı
15:50 Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber
15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor
15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar
15:22 Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı         
15:58
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber         
15:51
Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor         
15:40
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!         
14:09
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 16:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement