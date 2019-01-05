Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan Mertcan Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Babası tarafından dövülerek komalık olan Mertcan hayatını kaybettiHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan Y. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Babası tarafından dövülerek komalık olan Mertcan hayatını kaybetti
HATAY - Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan Y. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Babası Mehmet Ali Y. tarafından elektrikli süpürgenin demir sopasıyla öldüresiye dövülen Mertcan, yaşam mücadelesini kaybetti. 2 Ocak Çarşamba
günü yaşanan olay sonrası, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen Mertcan, makineye bağlı olarak nefes alıyordu. Bugün sabah saatlerinde doktorlar Mertcan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:27 Kaynak: İHA
Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü
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