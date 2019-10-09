Son Dakika Haberleri: Babası tarafından işkence gören kız ile ilgili bakanlıktan açıklama
Son Dakika Güncel Babası tarafından işkence gören kız ile ilgili bakanlıktan açıklama

Babası tarafından işkence gören kız ile ilgili bakanlıktan açıklama

2 saat önce

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır"İSTANBUL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A.

Babası tarafından işkence gören kız ile ilgili bakanlıktan açıklama, System.String[]

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır"

İSTANBUL,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A. tarafından şiddet gören Tuğba A. ve engelli annesinin durumu ile ilgili açıklama yapıldı. "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." denildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmıştı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:15 Kaynak: DHA
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