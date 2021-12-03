Babası tarafından öldürülen 12 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Babası tarafından öldürülen 12 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de intihara teşebbüs eden babasının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Hazal, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Karakaya ailesine intihar edeceğini söyleyerek evlerindeki bir odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. İntihar etmek isteyen Karakaya, kendisine doğrulttuğu tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Karakaya'nın omzundan çıkarak kapının arkasında bulunan 12 yaşındaki kızı Hazal'a isabet etti. Kurşunun göğüs bölümüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hazal, olay yerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Karakaya'nın ise kaldırıldığı Ankara'daki hastanede tedavisi sürüyor.

12 yaşındaki Hazal'ın cenazesi, Etiler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camii'nde öğlen vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye, Karakaya ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.