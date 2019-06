Babası tarafından öldürülen genç doktor toprağa verildi

Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edilerek tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28), İzmir 'de son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir 'in Havran ilçesinde babası tarafından öldürülen Yılmaz için Narlıdere Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Cenazeye genç kızın annesi Gülden Yılmaz, ağabeyi Kerem Yılmaz , yakınları ve arkadaşları katıldı.Evladının tabutunun başından uzun süre ayrılamayan ve ağıt yakarak gözyaşı döken anne Gülden Yılmaz, "Ben seni öpmeye kıyamadım. Ne yaptı sana kızım. Yavrum, açmamış gülüm benim. Bitti mi annem her şey. Her şeyi bitirdin mi annem. Sevemeyeceksiniz bir daha kızımı, son bir kez daha sevin. Üstüne neler örtmüşler bakın. Ben kızıma takılıyordum, seni evlendireceğim diye. Bak teyzesi ben sizi düğününe davet edecektim o bizi cenazesinde topladı." diyerek feryad etti.Kızının fotoğrafını alıp öpen acılı anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Gülden Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşinin öldürmekle tehdit ettiğini, kızının da kendisini sürekli sakladığını belirterek, "Annem hani 'sen merak etme bana bir şey yapmaz' diyordun. Yaptı işte. Umarım hem bu dünyada hem de ahirette cezasını çeker." diyerek ağladı. Genç kızın ağabeyi doktor Kerem Yılmaz da annesine sarılarak kardeşinin tabutunun başında bekledi. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan ağabey Yılmaz, annesini teselli etmeye çalıştı.- Annesini korumak için yerini söylemediÖte yandan Mustafa Ali Yılmaz'dan boşanmak için dava açan Gülden Yılmaz'ın uzun bir süredir tehdit aldığı, bu nedenle annesiyle yaşayan Gülnur Yılmaz'ın sürekli adres değiştirdiği, evin geçimini sağlamak için özel hastanelerde de nöbet tuttuğu öğrenildi.Baba Yılmaz'ın, ısrarına rağmen annesinin yerini söylemeyen kızının otomobiline GPS cihazı taktığı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya 'dan Balıkesir'e gelirken otomobiliyle takip ettiği belirlendi.Genç kızın ölmeden önceki gün, akrabalarına ve görüşemediği arkadaşlarına telefon açarak sohbet ettiği öğrenildi.Genç kızın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.Dün otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip eden Mustafa Ali Yılmaz, Balıkesir'in Havran ilçesinde önce kızının otomobilini çarparak durdurmuş ardından tabancayla ateş etmişti. Genç doktorun ölümüne neden olan zanlı tutuklanmıştı.