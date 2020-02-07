Babası tarafından öldürülen genç kız Çankırı'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babası tarafından öldürülen genç kız Çankırı'da toprağa verildi - Son Dakika

Babası tarafından öldürülen genç kız Çankırı'da toprağa verildi

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen 17 yaşındaki genç kız Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

Babası tarafından öldürülen genç kız Çankırı'da toprağa verildi, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen 17 yaşındaki genç kız Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.


Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Y. (51), iddialara göre erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Y.'yi (17) tabancayla ateş ederek öldürdü. Cani baba, kızının cesedini de yol kenarına attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede lise öğrencisi Şeyma Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonrasında baba polise teslim oldu.


Cenazesi Çankırı'da toprağa verildi


Babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından alınarak memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesine getirildi. Şeyma için Kayılar Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, ailesi, yakınları, arkadaşları ve belde sakinleri katıldı.


Düzenlenen cenaze töreni sonrasında mezarlığa götürülmek üzere genç kızın cenazesi araca konuldu. Acılı anne Emine Y. ise kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. - ÇANKIRI

Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
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