Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından av tüfeği ile öldürülen 19 yaşındaki Rıza Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından av tüfeği ile öldürülen 19 yaşındaki Rıza Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Yamanlar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından babası Ömer Ç. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden Rıza Çolak için cenaze töreni düzenlendi. Köy caminde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından Çolak, yakınları ve köy sakinleri tarafından köy mezarlığına defnedildi.

Olay

Cumartesi günü Yeniçağa ilçesi Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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