5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında - Son Dakika

5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında

04.04.2021 16:54

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp gençle ilgili araştırma yapan JASAT ekipleri, gencin babasını ve üvey annesini sorgulamasının ardından cinayeti ortaya çıkardı.

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp gençle ilgili araştırma yapan JASAT ekipleri, gencin babasını ve üvey annesini sorgulamasının ardından cinayeti ortaya çıkardı. Hiç kayıp ihbarı vermeyen, soranlara da Manisa'ya çalışmaya gittiğini söyleyen baba Sait Zengin, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Olayda öldürülen adamın kardeşi de Çanakkale'de gözaltına alındı. Gencin cenazesi ise otopsi işleminin ardından köyünde defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karadere köyünde yaşandı. 32 yaşındaki Aydın Zengin geçen yıl Aralık ayında ortadan kayboldu. Ancak babası Sait Zengin ve üvey annesi gençle ilgili herhangi bir müracaatta bulunmadı. Şüphe üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, olayla ilgili çalışmaları derinleştirdi. Baba, oğlunu soranlara ise Manisa'ya çalışmaya gittiğini söyledi. Ancak Aydın Zengin'e ait herhangi bir bulguya ise ulaşılamadı.

Kardeşi de gözaltında

Bunun üzerine Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, baba Sait Zengin'i gözaltına aldı. Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin, cesedi ise köyün yakınlarındaki ormanlık alandaki kuyuya gömdüğünü söyledi. Cumhuriyet savcısı ile birlikte dün gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalara iş makineleri de eklendi. Kadavra arama köpeği Salto da bölgede arama yaptı. 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı.

Aydın Zengin'in cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba Sait Zengin, ikinci eşi Ü. Zengin gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda Sait Zengin'in bir arkadaşı ile Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A. Zengin de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Otopsinin ardından toprağa verildi

Jandarmadaki ilk sorgusunda olayı kendisinin işlediğini itiraf eden Sait Zengin, oğlu ile ormanlık alana su kuyusu açmak için gittiğini söyledi. Oğlunun üvey annesi olan eşi Ü.Zengin'e tecavüz ettiğini iddia eden Sait Zengin, kuyudaki çalışma sırasında çıkan tartışmada Aydın Zengin'in kendisine tüfek doğrulttuğunu öne sürdü. Bunun üzerine yaşanan boğuşmada tüfeğin ateş aldığını, oğlunun vurularak öldüğünü, korktuğu için de cesedi su kuyusuna gömdüğünü söylediği iddia edildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, Aydın Zengin'in cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından köyüne götürülerek toprağa verildi. - ZONGULDAK

5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında

Zonguldak, Tecavüz, Aydın, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında - Son Dakika


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