Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi
1 saat önce
Karabük'te babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
'te babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal
Caddesi'nde babası Ali G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Emirhan G. (26) için Fevzi Çakmak
Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Emirhan G. aile mezarlığında toprağa verildi. Üniversite mezunu olan 26 yaşındaki gencin cenazesine yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ali G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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