Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika

Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında aleyhine tanıklık ettiği babası Ünal Yılmaz (52) tarafından dün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz (21), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında aleyhine tanıklık ettiği babası Ünal Yılmaz (52) tarafından dün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz (21), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kızılcasöğüt Mahallesi'nde oturan Ünal Yılmaz, kendisine boşanma davası açan eşi Selma Yılmaz'ı geçen yıl bıçakla yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ünal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldğı mahkemece tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Yılmaz, iddiaya göre dün saat 10.00 sıralarında, boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Yılmaz'ın çalıştığı Çivril- Dinar yolu mevkiinde Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Yılmaz, oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Ünal Yılmaz'ın, oğlunun iş yerine geldiği ve Şahin Yılmaz'ı alıp götürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, kara yolunun karşısına geçen Ünal Yılmaz, oğlu Şahin Yılmaz'ı başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Babası Ünal Yılmaz tarafından öldürülen Şahin Yılmaz için bugün Kızılcazöğüt Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sırasında sosyal mesafeye uyuldu. Cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Namazın kılınmasının ardından Yılmaz, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE KORUMA ALTINDA

Polis ve jandarma ekiplerince kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalşmaları sürüyor. Ünal Yılmaz'ın eşini de öldürmesinden endişe edilirken, polis ekipleri Selma Yılmaz'ın yaşadığı evin önünde bekliyor.


Şahin Yılmaz, Ünal Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:35 Kaynak: DHA


Son Dakika

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler         
00:45
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı         
00:23
Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı         
23:59
Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel         
23:36
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin         
23:33
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı         
23:07
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi         
22:59
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi         
22:59
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı         
22:39
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu         
22:36
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı         
22:26
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti         
22:22
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü         
21:42
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu         
21:30
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı         
21:04
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı         
20:28
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü         
20:08
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 04:13:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]