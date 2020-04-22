Babası tarafından öldürülen küçük kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babası tarafından öldürülen küçük kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Babası tarafından öldürülen küçük kız son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Gaziantep'te babasının döverek öldürdüğü 11 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Babası tarafından öldürülen küçük kız son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Gaziantep'te babasının döverek öldürdüğü 11 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A., 16 Nisan günü kızı C.A.'yı acımasızca dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldüresiye dövülen C.A. doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. 4 gündür yaşam mücadelesi veren C.A. sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan C.A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

"CANİ BABAN UTANSIN"

Talihsiz kızın cenazesi cenaze aracıyla evine getirildi. Burada kızını bekleyen anne R.A., sinir krizi geçirdi. R.A. yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken elinden kızının hırkasını bırakmadı. R.A., cenaze töreninden sonra gözyaşları dökerek feryat etti. Anne R.A., "cani baban utansın" diye haykırdı.

Talihsiz çocuk Yeşilkent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.A. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(Metin Faruk Tamer/İHA)

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:35 Kaynak: İHA

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