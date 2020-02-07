Babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma Y.'nin cenazesi Çankırı'nın Orta ilçesine... - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51) polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.

Kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.

Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y. (51) adliyeye sevk edildi.

Şeyma Y'nin cenazesi ise otopsinin ardından yeniden Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yakınları ile Şeyma Y'nin Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Şeyma Y'nin naaşı toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla Çankırı'nın Orta ilçesine gönderildi.