Babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma Y.'nin cenazesi Çankırı'nın Orta ilçesine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma Y.'nin cenazesi Çankırı'nın Orta ilçesine... - Son Dakika

Babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma Y.'nin cenazesi Çankırı'nın Orta ilçesine...

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51) polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.

Kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.

Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y. (51) adliyeye sevk edildi.

Şeyma Y'nin cenazesi ise otopsinin ardından yeniden Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yakınları ile Şeyma Y'nin Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Şeyma Y'nin naaşı toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla Çankırı'nın Orta ilçesine gönderildi.

Babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma Y.'nin cenazesi Çankırı'nın Orta ilçesine...

Çankırı, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Son Dakika Haberleri
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:19:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma Y.'nin cenazesi Çankırı'nın Orta ilçesine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]