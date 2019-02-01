Son Dakika Haberleri: Babası Tarafından Öldürülen Tuğçe'nin Cenazesi Teslim Edildi

Babası Tarafından Öldürülen Tuğçe'nin Cenazesi Teslim Edildi

1 saat önce

Adana'da uykusunda tüfekle vurularak öldürülen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan komşuları ve yakınları tarafından alındı.

Babası Tarafından Öldürülen Tuğçe'nin Cenazesi Teslim Edildi, System.String[]
Adana'da uykusunda tüfekle vurularak öldürülen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan komşuları ve yakınları tarafından alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda uyurken babası tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar'ın cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekleyen yakınları ve komşularına teslim edildi.

Genç kızın cenazesinin Buruk Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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