Son Dakika Haberleri: Babası ve Ağabeyi Cinayete Azmettirmekten Tutuklanan Emlakçı Öldürüldü

Babası ve Ağabeyi Cinayete Azmettirmekten Tutuklanan Emlakçı Öldürüldü

44 dakika önce

DENİZLİ'de, geçen yıl bir iş insanın öldürülmesi, asistanının da yaralanması olayıyla ilgili büyük oğluyla birlikte, azmettirici oldukları iddiasıyla tutuklanan şüphelinin küçük oğlu emlakçı Oğuzhan Karabağ (27), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Babası ve Ağabeyi Cinayete Azmettirmekten Tutuklanan Emlakçı Öldürüldü, System.String[]
DENİZLİ'de, geçen yıl bir iş insanın öldürülmesi, asistanının da yaralanması olayıyla ilgili büyük oğluyla birlikte, azmettirici oldukları iddiasıyla tutuklanan şüphelinin küçük oğlu emlakçı Oğuzhan Karabağ (27), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. 20 ZH 333 plakalı otomobillini cadde kenarına park eden emlak ofisi sahibi Oğuzhan Karabağ'a, yanına yaklaşan başka otomobilden inen 2 kişi tarafından tabancayla çapraz ateş açıldı. Defalarca ateş eden saldırganlar, ardından kaçtı. Kanlar içinde kalan Karabağ'ı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karabağ'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 14 kurşun isabet eden Karabağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan silahlı saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

BABASI VE AĞABEYİ 'CİNAYETE AZMETTİRMEK'TEN TUTUKLU

Denizli'de 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, asistanı Revzan Akbulut yaralanmıştı. Bu olayın ardından, biri tetiği çeken olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştı. Dün geceki saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ile ağabeyi Kutluğhan Karabağ da Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricileri oldukları iddiasıyla, tutuklananlar arasında yer almıştı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babası ve Ağabeyi Cinayete Azmettirmekten Tutuklanan Emlakçı Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]