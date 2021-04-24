ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ 'UYUŞTURUCUYU BIRAK' UYARISI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

ADANA'da iki gün önce babası Halil Keser (75) ile ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldüren Ferhat Keser'in (39) olayı uyuşturucu kullanma tartışması nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Evde uyuşturucu kullanmaya hazırlanan Keser'in, ailesinin "uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin" uyarısına öfkelendiği ve çıkan tartışmada babası ve ağabeyini defalarca bıçakladığı tespit edildi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser ile babası Halil Keser ve annesi arasında tartışma çıktı. Eve gelen Ferhat Keser'in ağabeyi Ufuk Keser de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'UYUŞTURUCUYU BIRAK, BİZİ BİTİRDİN'

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı. Ferhat Keser'in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini 'Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin' diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.