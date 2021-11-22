Babası ve ağabeyinin evini benzin dökerek ateşe verdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir şüpheli, ağabeyi ve babasına ait olan iki evi benzin dökerek ateşe verdi. Şüphelinin daha önce de ailesinin evini yaktığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Barbaros Hayrettin Caddesi Piyale Paşa Mahallesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen M.A. (35), ağabeyine ait olan 1'inci ve babasına ait olan 3'üncü kattaki evi benzin dökerek ateşe verdi, ardından da olay yerinden kaçtı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerde çıkan yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Şüphelinin daha önce de ağabeyi ve babasının evini yaktığı, bu sebeple iki evin de kullanılmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili çalışma başlatıldı. - KOCAELİ