Babası ve amcasının alıkoyduğu kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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Babası ve amcasının alıkoyduğu kız çocuğu kurtarıldı

6 saat önce

Başakşehir'de ormanlık alandaki araçta elleri ve ağzı bantlı şekilde bulunan kız çocuğu kurtarılırken, şüpheli baba ve amca da tutuklandı.

Babası ve amcasının alıkoyduğu kız çocuğu kurtarıldı, System.String[]

Başakşehir'de ormanlık alandaki araçta elleri ve ağzı bantlı şekilde bulunan kız çocuğu kurtarılırken, şüpheli baba ve amca da tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki kız çocuğu P.D.D'nin bir araçla kaçırıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, Şamlar Ormanı Şamlıdere mevkisinde rastladığı araca "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen kaçan araç, kovalamaca sonucu bir süre sonra ormanlık alanda durduruldu.

Araçta yapılan incelemede P.D.D, elleri ve ağzı bantlı şekilde bulundu. Araçtaki kız çocuğunun babası Mehmet Emin D. (45) ile amcası Ramazan D. (40) gözaltına alınırken aramada 2 adet eldiven ile bıçak ele geçirildi.

Olayın aile içi meseleden kaynaklandığı öğrenilirken kurtarılan kız çocuğunun babası ve amcası "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kurtarılan kız çocuğu da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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