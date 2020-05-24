Babası ve annesini öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da ekmek alma yüzünden tartıştığı babası ve annesini öldüren zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Isparta'da tartıştığı babası emekli astsubay Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın (44), polise giderek teslim olmuştu. Ramazan Altın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi aldıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen katil zanlısı Altın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü Yayla Mahallesi 130. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Altın, iftar yemeği öncesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babası Nizamettin Altın ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Ramazan Altın, babası ve kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polise teslim olan Altın, emniyetteki ilk ifadesinde babasının sürekli olarak kendisine kötü davrandığı ve aşağıladığını, olaydan önce de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini ancak bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını, tartışma sonucunda babası ve annesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. - ISPARTA