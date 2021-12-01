Babası ve kardeşi gibi sobadan sızan gazdan öldü (2) - Son Dakika

BABASI VE KARDEŞİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybeden Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Kemal Şengül (54), yarın babası ve kardeşinin kabrinin yanında toprağa verilecek.

Derinkuyu ilçesinde yaşayan Kemal Şengül'ün kuzeni Uğur Şengül, "Geçmişte Seyit amcam da aynı bu evde, soba zehirlenmesinden vefat etmişti. Kemal abim de pazartesi akşam saatlerinde evine gelmiş. Biz dün akşam farkına vardık. O da soba zehirlenmesinden vefat etti. Avukat olan kardeşi Köksal'ın petrol istasyonu vardı. O da orada soba zehirlenmesinden vefat etmişti "diye konuştu.Hayatını kaybeden Kemal Şengül'ün arkadaşı İsmail Kuşçu ise, "Kemal Şengül'ün babasıyla kardeşi de soba zehirlenmesinden vefat etmişti. Bu da aynı kaderi paylaştı. Onu da babasıyla kardeşinin yanına defnedeceğiz" dedi.