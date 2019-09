Babası ve kardeşi şehit olan Emen'den Diyarbakır annelerine destek

Mardin'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek açıklamasında bulundu. Etkinliğe katılan babası ve kardeşi şehit olan Mukaddes Emen, "Bütün dünya şehit olsa da varlığımızla, bayrağımızla, ezanımızla biz varız" dedi.



Sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, Hak-İş Konfederasyonu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere destek açıklamasında bir araya geldi.



Merkez Şakir Nuhoğlu Camii'nde düzenlenen etkinlikte açıklamayı grup adına geçtiğimiz hafta Ömerli kırsalında Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ile birlikte teröristlerle çatışmaya giren ve babası ile yıllar sonra aynı gün şehit olan Abdullatif Emen'in ablası Mukaddes Emen okudu. Emen kendilerinin sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve şehit aileleri olarak Diyarbakır annelerine destek olmak üzere toplandıklarını söyledi. Emen, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda İnşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. Duyduğumuz "yeter artık" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın amacına ulaşamayacaktır. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz. Biz şehit anaları kardeşleri olarak gurur duyuyoruz. Bu vatan bölünmez şehitler ölmez. Bu ezanlar susmaz. Onlar gidecek bize bir şey olmayacak. Babam, kardeşim amcamın oğlu şehit oldu. Bütün dünya şehit olsa bile varlığımızla, bayrağımızla, ezanımızla biz varız" dedi.



