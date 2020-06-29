Babası ve kızının mezarının bulunduğu araziyi ihalede başkası alınca yıkıldı - Son Dakika

Babası ve kızının mezarının bulunduğu araziyi ihalede başkası alınca yıkıldı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Muhammet Kelek'in (47), babası ve kızının mezarlarının da içinde bulunduğu atalarından kalan 8 dönümlük zeytinlik arazinin 900 metrekarelik bölümünün, belediyeye ait olduğu ortaya çıktı. Koçarlı Belediyesi'nin ihaleyle satışa çıkardığı araziyi daha yüksek teklif veren başka bir kişi alınca Kelek, yıkıldı.

Koçarlı'nın kırsal Boğaziçi Mahallesi'nde atalarından kalma, 8 dönüm zeytin bahçesi bulunan Süleyman Kelek (59), 24 yıl önce yaşamını yitirdi. Muhammet Kelek, vasiyetini yerine getirip, babasını mezarlık yerine söz konusu zeytin bahçesinin yola bakan kısmına defnedip, mezarını yaptırdı. Muhammet Kelek, 8 yıl önce de doğumdan hemen sonra yaşamını yitiren minik kızı Deniz Kelek'i babasının mezarı yanında toprağa verdi.

2014 yılında Aydın'ın büyükşehir statüsüne alınmasıyla Büyükşehir Yasası gereği köy tüzel kişiliklerine ait olan taşınmaz mallar, Koçarlı Belediyesi'ne devredildi. Koçarlı Belediyesi ise tapu kadastro kanalıyla yapılan ölçümlerle belediyeye kalan taşınmazları çıkartırdı. Muhammet Kelek'e babasının ölümünden sonra miras olarak kalan 8 dönüm zeytinliğin 900 metrekare olan kısmı belediyeye ait çıktı. Belediye kendisine ait olan kısmı 5 Haziran'da ihaleye satışa çıkardı. İhaleye Muhammet Kelek ile 3 kişi girdi. Kelek, ihalede 30 bin 500 liraya kadar çıktı. Ancak ihaleyi 50 bin liraya kadar çıkan rakibi İmdat Kaçar kazandı. Kelek, içinde babası ve kızının mezarları da bulunan 900 metrekarelik araziyi alamayınca, yıkıldı.

'ARAZİNİN BU KISMIN BELEDİYEYE AİT OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Dedesinden kalan yıkık evinde içinde bulunduğu arazinin başkasına satılmasına nedeniyle ailesi ve kendisinin büyük üzüntü duyduklarını belirten Muhammet Kelek, "Koçarlı Belediyesi yıllardan beri dağ olan ve zeytinlik olan yeri tarla olarak göstermiş. 80 yıldan beri biz bu araziyi Belediye'ye ait olduğunu bilmeden kullanıyorduk. Bu araziyi dedem, babam sonrasında ise ben kullandım. Böyle olduğunu bilsem hiç kullanmazdım ve mezarları da buraya yapmazdım. Şimdi burası satıldı, peki mezarlar ne olacak. Alan kişi ne yapacak bilmiyoruz. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan bize bu konuda nasıl yardımcı olacak? Dedemin ölmeden önce evi bile vardı burada. Yıllarca bu arsa üzerindeki evde yaşamış" dedi.

'MEZARLARA DOKUNMAYACAĞIZ'

Söz konusu araziyi ihalede satın alan İmdat Kaçar, "Henüz arazi bize geçmiş değil. Alıp, almamayı da düşünmekteyiz. Bize geçtiği takdirde kesinlikle mezarlara dokunmayacağız. Onlar bizim büyüklerimizdir. Mezarlara her zaman saygımız var. Şu an için beklemedeyiz. Mezarlara dokunmayacağımızı Kelek Ailesi'ne ilettik. İstedikleri zaman gelip, mezarları ziyaret edebilirler" diye konuştu.

'MEZAR OLDUĞUNU BEN DE YENİ ÖĞRENDİM'

Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan da söz konusu araziyle ilgili yaşanan süreç hakkında bilgi verip, "Arazinin içinde mezar olduğunu biz de yeni öğrendik. Biz bu tür arazileri ihaleyle satıyoruz, başka türlü satış yapmamız mümkün olmuyor. Araziyi kullanan da ihaleye girmiş ama başkası almış. Vatandaşın bize şu ana kadar bir müracaatı olmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu meseleyi kendi aralarında çözerler" dedi.