Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş (2) - Son Dakika
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Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş (2)

16.08.2022 18:33
Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş (2)

BABASI VE SEVENLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADIAnkara'da, dünkü fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk (21) için Ahmet Efendi Camisi'nde tören düzenlendi.

BABASI VE SEVENLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ankara'da, dünkü fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk (21) için Ahmet Efendi Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, baba Zeki, anne Neslihan Öztürk, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatih Öztürk ile çok sayıda aile yakını ve okuldan arkadaşları katıldı. Baba Zeki Öztürk, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. Törende baba Öztürk, Taha'nın kuzeni olduğu öğrenilen Fatih Öztürk ve okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Taha Öztürk, ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Ankara, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş (2) - Son Dakika
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