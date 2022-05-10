Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi - Son Dakika
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Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi

10.05.2022 20:14

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası olan müzikolog ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Fazıl Say'ın haberi sosyal medya hesabından duyurmasından sonra son günlerde polemik yaşadığı ve "Gözümden düştü" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi. İmamoğlu, paylaşımında "Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Babasını kaybeden Fazıl Say'a 'Gözümden düştü' dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı

FAZIL SAY'DAN DUYGUSAL MESAJ

Sanatçı, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyurarak, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Çok özel, çok güzel bir baba-oğul ilişkisiydi, son anına kadar." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, babasının yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de kaydetti.

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say vefat etti

İMAMOĞLU'NUNDAN MESAJ GECİKMEDİ

Fazıl Say'ın son dönemde polemik yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili "Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim." paylaşımında bulundu.

Babasını kaybeden Fazıl Say'a 'Gözümden düştü' dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı

VİDEO PAYLAŞIP, "GÖZÜMDEN DÜŞTÜ" DEMİŞTİ

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda gazeteci Nagehan Alçı'yla olan fotoğrafına ilişkin eleştirilerini, çektiği video ile paylaştı. Say, İmamoğlu'nun kendisini mağdur durumuna düşürdüğünü ve gözünden çok düştüğünü söyledi.

AHMET SAY KİMDİR?

Ahmet Say, 1935'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı 1951'de bitiren yazar Say, 1954'te İstanbul Erkek Lisesini bitirdi.

Mezuniyetin ardından gittiği Almanya'da, basın yayın yüksek okulundan mezun olan Say, Türkiye'ye döndüğünde, Bingöl ve Erzincan'da öğretmenliğin yanı sıra halk eğitim merkezi müdürlüğü yaptı.

Say, 1964'te arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Türk Solu, 1977'de ise Türkiye Yazıları dergilerini yönetmeye başladı. Yaşamının büyük bölümünü Ankara'da geçiren Say'ın öykü ve yazıları, birçok dergi ve gazetede yayımlandı.

Öyküleri, hazırladığı dört ciltlik "Müzik Ansiklopedisi" ve bir dönem Cumhuriyet gazetesinde yaptığı müzik eleştirileriyle tanınan Ahmet Say, "Komil'in Atı" adlı hikayesiyle TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışmasında başarı ödülünü, bir diğer hikayesiyle 1974 Sabahattin Ali Hikaye Yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Babasını kaybeden Fazıl Say'a 'Gözümden düştü' dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı
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Ahmet Say, Fazıl Say, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babası vefat eden Fazıl Say'a 'Gözümden düştü' dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi - Son Dakika
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