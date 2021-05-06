Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! - Son Dakika

Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan İsa Kabaağaç, dün, babası Şerafettin Kabaağaç'a ait arazide komşular tarafından baygın bulundu.

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kabaağaç'ı Kınık Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere hemen ambulansa aldı. Kabaağaç, hastane yolunda sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Kesici ve delici alet ya da yara izine rastlanılmayan İsa Kabaağaç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.