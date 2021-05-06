Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! - Son Dakika

Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi!

06.05.2021 16:34
Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi!, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde, babasına ait arazide komşuları tarafından baygın halde bulunan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Kabaağaç, ekiplerce hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni hakkında inceleme sürüyor.

Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan İsa Kabaağaç, dün, babası Şerafettin Kabaağaç'a ait arazide komşular tarafından baygın bulundu.

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kabaağaç'ı Kınık Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere hemen ambulansa aldı. Kabaağaç, hastane yolunda sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Babasının arazisinde baygın bulunan İsa, hastane yolunda öldü

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Kesici ve delici alet ya da yara izine rastlanılmayan İsa Kabaağaç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi!
Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi!

Jandarma, Bergama, Hastane, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! - Son Dakika


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