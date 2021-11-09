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Babasına ait kılıçla Üniversite öğrencisi Zülal'i öldüren sanık, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

Babasına ait kılıçla Üniversite öğrencisi Zülal'i öldüren sanık, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı

09.11.2021 14:02
Babasına ait kılıçla Üniversite öğrencisi Zülal'i öldüren sanık, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan olayda, 21 yaşındaki Zülal Tütüncü'yü babasına ait kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'ün yeniden yargılandığı davada aynı hüküm verildi. Öztürk yine müebbet hapis cezası aldı.

Bornova ilçesinde 18 Aralık 2017 tarihinde, 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Günhan Öztürk, Zülal Tütüncü'yü babasına ait kılıçla öldürdü. Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Öztürk, 2020'nin temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tütüncü ailesinin avukatı, Öztürk'ün aldığı cezanın az olduğu iddiasıyla, sanığın avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçe gösterip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

İSTİNAF BİR RAPOR DAHA İSTEDİ

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Öztürk'ün akli durumu ve cezai ehliyeti ile ilgili sadece Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde rapor alındığı hatırlatarak yetkili İstanbul 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor istedi. 4'üncü Ceza Dairesi, alınacak bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı. 4'üncü Ceza Dairesi, Öztürk'ün Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun hükme esas alınması sebebiyle eksik incelemeyle karar verildiğini belirtti. Böylece 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis

SANIĞIN HASTA OLDUĞU İDDASI

Geçen perşembe günü yerel mahkemede görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Öztürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin hasta olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini savunarak beraatini talep etti.

"TEKLİ ODAYA ALINMAK İSTİYORUM"

Son sözü sorulan sanık Öztürk ise, "Son derece pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Rahatsız olduğum için psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum. Bu nedenle cezaevinde tekli odaya alınmam için yazı yazılmasını istiyorum" dedi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI, YİNE MÜEBBET YEDİ

Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan istenen raporda cezai ehliyeti tam çıkan Öztürk için müebbet hapis talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ü, Zülal Tütüncü'yü öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmayı bitirdi.

Babasına ait kılıçla Üniversite öğrencisi Zülal'i öldüren sanık, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı

Adli Tıp Kurumu, Ceza Dairesi, Üniversite, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasına ait kılıçla Üniversite öğrencisi Zülal'i öldüren sanık, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasına ait kılıçla Üniversite öğrencisi Zülal'i öldüren sanık, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
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