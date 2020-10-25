babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor - Son Dakika

babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor

25.10.2020 10:01
babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor, System.String[]

ADANA'da fiziksel engelli babası İsmail (58) ile zihinsel engelli annesi Figen (49) Aslan'ın bakımını üstlenen Yağmur (17), 2 yıl önce okulu bırakmak zorunda kaldı.

ADANA'da fiziksel engelli babası İsmail (58) ile zihinsel engelli annesi Figen (49) Aslan'ın bakımını üstlenen Yağmur (17), 2 yıl önce okulu bırakmak zorunda kaldı. Maddi imkansızlıklarla boğuşan Aslan ailesinin evinin elektriği, 20 bin liralık borç nedeniyle kesildi. Engelli anne ve babasına bakmak için doktor olma hayalinden vazgeçtiğini belirterek, hayırseverlere seslenen Yağmur, "Haluk Levent ağabeyimden, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan yardım bekliyorum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde yaşayan 5 kız babası İsmail Aslan'ın, 8 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağı kesildi. İsmail Aslan, annesini kaybettikten sonra girdiği bunalım sonucu yüzde 50 zihinsel engelli kalan eşi Figen Aslan ve 5 kızıyla birlikte derme çatma bir evde yaşam mücadelesi vermeye başladı. İsmail Aslan'ın sağ bacağının da fazla yük binmesi nedeniyle kangren olmasıyla ailenin hayatı altüst oldu. Öncesinde lokantalarda çalışan Aslan, diğer ayağının da kangren olması nedeniyle çalışamaz hale geldi.

MUM IŞIĞINDA OTURUYORLARAslan ailesinin 2 kızı evlenirken, Ceylan (27) ise anne ve babasına yatan 1060 liralık engelli maaşı yetersiz gelince gündelik işlerde çalışarak evine destek olmaya başladı. Evin en küçük kızı Gümüş (15), ortaokulu bitirdikten sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle liseye gidemedi. 17 yaşındaki Yağmur ise 2 yıl önce okulunu bırakıp, engelli anne ve babasına bakmaya başladı. Aslan ailesi, elektrik faturasını ödeyemeyince evlerinin elektrikleri kesildi. Biriken borçlar ve cezası nedeniyle toplam 20 bin TL'yi bulan elektrik faturası nedeniyle evlerinin elektrikleri kesilen Aslan ailesi, mum ışığında yaşayıp, çamaşırlarını da komşularında yıkatmaya başladı. Maddi imkansızlıklarla boğuşan Aslan ailesi, hayırseverlerden yardım bekliyor.'AİLEM İÇİN HAYALLERİMİ BİR KENARA BIRAKTIM'Fiziksel engelli babası ve zihinsel engelli annesinin bakımını üstlendiği için okula gidemediğini belirten Yağmur Aslan, "Okulu 8'inci sınıfta bıraktım. Her genç kız gibi ben de mesleğim elimde olsun isterdim. Herkes okumak ister ama okuyamadım. Anne ve babamın sağlık sorunları nedeniyle doktor ya da hemşire olmak istiyordum. Ama hayallerimi bir kenara bırakıp, aileme bakmak için okulu bırakmak zorunda kaldım. En azından ailem yanımda olduğu için şanslıyım" diye konuştu.HALUK LEVENT İLE BAŞKAN KARALAR'A SESLENDİMaddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik faturalarını ödeyemediklerini, bu konuda yardım beklediğini ifade eden Yağmur Aslan, "Anne ve babamın aldığı engelli maaşı yetmiyor. Faturamızı ödeyemediğimiz için iki haftadır elektriğimiz kesik. Bu nedenle çamaşır ve bulaşık yıkayamıyoruz. Aileme baktığım için çalışamıyorum. Geçimimizi zor sağlıyoruz. Haluk Levent ağabeyimden, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan yardım bekliyorum" dedi.'ÇOCUKLARIMI OKUTAMADIM'

Fiziksel engeli nedeniyle iş bulamadığını kaydeden baba İsmail Aslan ise, "Eşim annesini kaybettikten sonra zihinsel engelli kaldı. Bana kimse iş vermek istemiyor, çalışamıyorum. Çocuklarımı okutmak istedim ama yapamadım. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.


babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor

İsmail Aslan, Engelli, Adana, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor - Son Dakika

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