Son Dakika Haberleri: Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti
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Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

1 saat önce

Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp ettiSAMSUN - Samsun'da bir kişi iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti
SAMSUN - Samsun'da bir kişi iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki A.S., babası M.S.'nin iş yerine giderek babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddia edildi. Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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300 lira için babasını bıçakla gasp etti
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