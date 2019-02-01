Babasına Bombalı Paket Gönderen Sanığın Cezası Onandı

Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın 35 yıl hapis cezası onandı.

Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın 35 yıl hapis cezası onandı.



Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş yerel mahkeme tarafından "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla yaralama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 35 yıl hapse çarptırılmıştı.



İstinaf mahkemesi cezayı onadı



Dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında bir eksiklik olmadığını belirterek, istinaf başvurularının reddine karar verdi. Sanık hakkında yerel mahkeme tarafından verilen 35 yıl hapis cezası onanmış oldu. - İSTANBUL

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