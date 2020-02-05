Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu - Son Dakika

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

6 saat önce

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulunduDÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

DÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.

Olay, öğlenden sonra, Karahacımusa Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. Yasin A., babası İsmail A.'ya intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatarak, evden ayrıldı. Mesajı alan İsmail A., durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve geldi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler dışarı çıkarken, Yasin A. evinin yakınındaki sokakta bulundu. Yasin A., çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:49 Kaynak: DHA
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