Babasına Kızdı Trafikte Terör Estirdi
20 dakika önce
Batman'da babasına kızan genç evden arabayı alıp trafikte terör estirdi.
Batman
'da babasına kızan genç evden arabayı alıp trafikte terör estirdi. Polisten kaçan genç 8 araca zarar verdi. Polis 'dur' ihtarına uymayan gencin aracının lastiklerine ateş ederek durdurdu.
Olay, Gap Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, babasının 72 EC 210 plakalı ticari aracını izinsiz alan Osman I. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis durmayan sürücünün aracını lastiklerine ateş ederek durdurdu. Kovalamaca sırasında ise Osman I.'nın çarptığı 8 araç zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken aracı babasından izinsiz alan genç polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:51 Kaynak: İHA
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