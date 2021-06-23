Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi - Son Dakika

Bugün saat 11.20 sıralarında Sarıyer Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'ta iddiaya göre Muharrem Osman komşularıyla kurbanlık koyun bakmaya evden çıktı. Aradan biraz zaman geçince telefonu çalan Osman, 2 katlı evinin yandığını öğrendi.

KENDİNİ JİLETLEYİP EVİ ATEŞE VERMİŞ

Olay yerine gelen baba çıkan yangın karşısında şoke olurken olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına aldı. Muharrem Osman'ın oğlu Ali Osman'ın çıkardığı iddia edildi. Ali Osman babasıyla kavga edip önce kendini jiletlediği daha sonra kendi evini yaktığı ileri sürüldü.

Yangını izleyen Ali Osman, sakinleştirildikten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.