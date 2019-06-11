Son Dakika Haberleri: Babasına kızıp arabasını yaktı
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Babasına kızıp arabasını yaktı

3 saat önce

DÜZCE'de, Enes Y., tartıştığı babasına ait otomobili benzin dökerek yaktı.

Babasına kızıp arabasını yaktı, System.String[]
DÜZCE'de, Enes Y., tartıştığı babasına ait otomobili benzin dökerek yaktı. 
Olay akşam saatlerinde Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Enes Y., babası Muhittin Y. ile tartışmasının ardından akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alarak babasına ait aracın yanına geldi. Benzini otomobilin üzerine döken Enes Y., aracı ateşe verdi. Alev alan araç yanmaya başladı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanması nedeniyle çevrede panik yaşandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, Enes Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
Hürriyet, Güncel
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