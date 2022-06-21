Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

21.06.2022 19:58
Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da tartıştığı babasını önce darbetti daha sonra parasını çaldı. Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık M.E. ile avukatı hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki babası Ş.E'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup bıçakla saldırdığını, babasını darbettiğini ve bir miktar parasını gasbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

"KONUTTA SİLAHLA YAĞMA" SUÇU

Savcı, sanık M.E'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek, "konutta silahla yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Savunması alınan M.E. suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

7 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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