Babasına sinirlenip yumruk attığı cam atardamarını kesti, kan kaybından öldü - Son Dakika
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Babasına sinirlenip yumruk attığı cam atardamarını kesti, kan kaybından öldü

18.02.2023 09:59
Babasına sinirlenip yumruk attığı cam atardamarını kesti, kan kaybından öldü

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde babasıyla tartışıp cama yumruk atınca atardamarı kesilen Volkan Duman (30), kan kaybından yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde babasıyla tartışıp cama yumruk atınca atardamarı kesilen Volkan Duman (30), kan kaybından yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Volkan Duman, babası Bayram Duman ile tartıştı. Sinirlenen Volkan Duman, cama yumruk attı. Bu sırada Duman'ın atardamarı kesildi. Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Volkan Duman, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Volkan Duman doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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Gölkent, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasına sinirlenip yumruk attığı cam atardamarını kesti, kan kaybından öldü - Son Dakika

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