Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü - Son Dakika

Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü

Çatı tamirine yardım etmek isterken çatıdan düşen genç kızın ayakları kırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde çatı tamiri yapan babasına yardım etmek isterken dengesini kaybeden 16 yaşındaki genç kız, ikinci kattan düşerek yaralandı. Ayakları kırılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay 17.00 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Öder Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşegül T. adlı genç kız, çatı tamiri yapan babasına yardım etmek için ikinci kattaki çatıya çıktı. Bir süre babasına yardım eden Ayşegül T., bir anda dengesini kaybederek ikinci katın çatısından beton zemine düştü. Düşme neticesinde iki ayağı kırılan genç kız, babasının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Düşme sonucunda iki ayağında kırıklar oluşan ve tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.