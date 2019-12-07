Son Dakika Haberleri: Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü
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Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü

6 saat önce

Elazığ'ın Ağın ilçesinde babasına bahçe işlerinde yardıma giden kişi, gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü, System.String[]

Elazığ'ın Ağın ilçesinde babasına bahçe işlerinde yardıma giden kişi, gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahadırlar köyü mevkisinde Elazığ Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Mehmet Nuri Koçoğlu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen gübre yüklü traktör, sağanak nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Koçoğlu hayatını kaybetti. Koçoğlu'nun cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Koçoğlu'nun hafta sonu babasına bahçe işlerinde yardım etmek için köye gittiği öğrenildi.

Elazığ, Ağın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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