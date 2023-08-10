Babasından daire isteyen genç kadın, talebi reddedilince canına kıymak istedi - Son Dakika
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Babasından daire isteyen genç kadın, talebi reddedilince canına kıymak istedi

10.08.2023 17:33

Antalya'da yaşayan genç kadın, babasının sahip olduğu dairelerden birinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını isteyip ayrı yaşamak istediğini söyledi. Babasının bu talebini kabul etmemesi üzerine öfkelenen genç kadın, ailesinin yaşadığı apartmanın balkonuna çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda genç kadın kurtarıldı.

Antalya'da yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın, babasına ait dairelerden birinin tapusunun kendi üzerine yapılması isteği reddedilince çılgına döndü. Ailesinin kaldığı apartmanda bir dairenin balkonundaki korkuluklardan aşağı sarkarak herkese ecel terleri döktüren genç kadın, polisin ikna etmesiyle bulunduğu yerden alındı.

TAPUNUN KENDİ ÜZERİNE YAPILMASINI İSTEDİ

Dün saat öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2202 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşanan olayda yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan Serpil K. (30), babasının sahip olduğu dairelerden birisinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını isteyip ayrı yaşamak istediğini söyledi.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

Babasının bu talebini kabul etmemesi üzerine öfkelenen Serpil K., ailesinin yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Genç kadının balkon parmaklıklarına tutunarak aşağı sarktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açarken, polis de trafiği araç ve yaya trafiğine kapattı.

EKİPLER UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Serpil K.'nin yanına giden polis ekipleri genç kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Zaman zaman gözyaşı döken Serpil K., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından ikna edilip bulunduğu yerden balkonun iç kısmına alındı. Olayı heyecanla takip eden çevredekiler ise polis ekiplerini alkışladı. Apartmandan aşağı indirilen genç kadın, kontrol için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay yerinden kareler;

Babasından tek bir isteği vardı! Talebi reddedilen genç kadın, canına kıymak istedi
Babasından tek bir isteği vardı! Talebi reddedilen genç kadın, canına kıymak istedi
Babasından tek bir isteği vardı! Talebi reddedilen genç kadın, canına kıymak istedi
Babasından tek bir isteği vardı! Talebi reddedilen genç kadın, canına kıymak istedi
Babasından tek bir isteği vardı! Talebi reddedilen genç kadın, canına kıymak istedi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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