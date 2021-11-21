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Aynı yaşlardaki 4 arkadaşıyla gezerken Gürbüz Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, önce kaldırıma çıktı ardından, bir binanın yol seviyesinden aşağıda olan bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ismi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir genç, babasından habersiz evin önünde park halindeki 34 DIB 904 plakalı otomobili aldı.

Sultanbeyli'de babasına ait otomobili izinsiz alan genç trafik kazası yaptı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Babasından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı - Son Dakika

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