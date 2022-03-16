Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı - Son Dakika
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Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı

16.03.2022 02:35
Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki iki arkadaşı, birkaç kilometre süren takip sonucu kaza yapıp, yakalandı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki iki arkadaşı, birkaç kilometre süren takip sonucu kaza yapıp, yakalandı. 16 yaşındaki sürücü S.Ö.'nün, babasına ait aracı habersiz aldığı öğrenildi.

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 EEK 03 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren takip sırasında aracın direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, kaldırıma çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazanın ardından aracı terk edip, yaya olarak kaçışı sürdürmek isteyen sürücü ve yanındaki iki arkadaşı, kısa sürede yakalandı. Polisin yaptığı incelemede, 18 yaşından küçük olduğu saptanan sürücü S.Ö.'nün kaza yaptığı aracın ise babasına ait olduğu ve uyuduktan sonra izinsiz aldığı öğrenildi. S.Ö. ve araç sahibi babasına para cezası kesildi.


Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı
Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı
Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı
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Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı - Son Dakika
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