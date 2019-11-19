Son Dakika Haberleri: Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika

Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 7 yaralı

6 saat önce

BURDUR'un Kemer ilçesinde 14 yaşındaki İ.H.'nin babasından habersiz aldığı otomobille arkadaşlarını gezdirirken kaza yaptı.

Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 7 yaralı, System.String[]

BURDUR'un Kemer ilçesinde 14 yaşındaki İ.H.'nin babasından habersiz aldığı otomobille arkadaşlarını gezdirirken kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan otomobilde İ.H. ve çocuk yaşta 6 arkadaşı hafif yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde kemer ilçesinde meydana geldi. İ.H. babasına ait 07 EJH 55 plakalı otomobili haber vermeden alarak, arkadaşlarını gezintiye çıkardı. İ.H.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derebağ mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İ.H. ile araçta bulunan İ.M.K. (13), A.Y. (12), F.V. (14), C.İ. (12), Y.K. (14) ve C.E.(13) çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuklar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşçturma sürdürülüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:00 Kaynak: DHA
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