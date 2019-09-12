Babasından kaçan çocuk camdan atladı

Çocuğun ablasının 2 ay önce babasından korkup balkondan atladığı iddia edildi

İSTANBUL - Sultangazi'de babasından kaçan 14 yaşındaki çocuk, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Yaralanan çocuğun kendisinden bir yaş büyük ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup balkondan atladığı iddia edildi.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesinde geçtiğimiz 6 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk sahibi Ramazan A. ve İlknur A. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. 8 ay önce evden ayrılarak sığınma evine yerleşen İlknur A., boşanma davası açtı. Çiftin iki çocuğu da baba Ramazan A.'nın yanında kalmaya devam etti.

Olay günü anne İlknur A.'yı sabah saatlerinde görüntülü arayan Doğukan A., "Babam bana zarar verecek beni kurtar" diyerek yardım istedi. Bu esnada babasına yakalanan 14 yaşındaki çocuk, elindeki silahı gördü. Baba Ramazan A., eşi İlknur A.'ya "Eve dönmezsen çocuğu ayaklarından vurmaya başlarım" diyerek tehdit etti. Bu durumdan korkan Doğukan A., 5 katlı binanın oturdukları 1'inci kat penceresinden aşağı atladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Doğukan A.'yı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sol bacak ve sağ kolunda kırık tespit edilen Doğukan A.'nın babası Ramazan A. ise polis ekipleri tarafından üzerinde bulanan ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ramazan A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ramazan A.'nın diğer çocuğu 15 yaşındaki Ayşegül A.'nın da 2 ay önce babasından korkup evin balkonundan atladığı öne sürüldü.