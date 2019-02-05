Son Dakika Haberleri: Babasından Kalan Semaveri Kaynatmayı Sürdürüyor

Babasından Kalan Semaveri Kaynatmayı Sürdürüyor

1 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 36 yaşındaki İsmail Dündar, babasından devraldığı çay ocağında, baba mesleğini sürdürüyor.

Babasından Kalan Semaveri Kaynatmayı Sürdürüyor, System.String[]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 36 yaşındaki İsmail Dündar, babasından devraldığı çay ocağında, baba mesleğini sürdürüyor.

Dündar, merhum babasının zorluklar içinde 1988'de açtığı çay ocağındaki semaveri günün ilk ışıklarıyla yakıp, çay demliyor. 7 kardeş arasında baba mesleğini sürdürmesi kendisine nasip olan Dündar, baba ocağını açık tutmaktan gurur duyuyor.

Çaycılığa küçük yaşlarda babasına yardım ederek başlayan İsmail Dündar, AA muhabirine, mesleği sayesinde 4 çocuk büyüttüğünü söyledi.

Çocuklarının da bu mesleği sürdürmesini istediğini belirten Dündar, şöyle konuştu:

"Rahmetli babam bu dükkanı 1988'de açtı. O zaman burası küçük bir yerdi. Biz 7 kardeşiz, 7 kardeşin üçüncüsü benim. Kimisi okudu kimisi buradan gitti. Baba ocağını canlı tutmak, yanan ışığını söndürmemek bana nasip oldu. Çaycılık deyip geçmeyin. Bu bir baba mesleğidir, bunu yaparken arlanmadık, gurur duyarak yaptım. Çünkü babamdan kaldı bu sanat bana. Rahmetli babam nur içinde yatsın, burayı çok sıkıntılar ve zorluklarla açtı. O dönem kıt kanaat geçiniyorduk."

Türk milletinde çayın yerinin önemli olduğuna dikkat çeken Dündar, "İnsanımız sabah kalktığı zaman ailesini bir arada tutmak için bir demlik çay koyar. 4 arkadaş dışarı çıktığında önlerinde çay olmadığı zaman masayı çabuk terk ederler. Çay, her daim bağdaştırıcı olmuştur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:49 Kaynak: AA

Kayseri, İsmail Dündar, Çay, Güncel
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