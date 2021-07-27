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Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor - Son Dakika

Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor

27.07.2021 11:05
Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor, System.String[]

Karaman'da babasından kalma atölyede 30 yıldır marangozluk yapan Salih Aslan, doğada bulduğu ağaç kütükleri ve dallarından ev eşyası, oyuncak ve süs eşyaları yaparak değerlendiriyor.

Karaman'da babasından kalma atölyede 30 yıldır marangozluk yapan Salih Aslan, doğada bulduğu ağaç kütükleri ve dallarından ev eşyası, oyuncak ve süs eşyaları yaparak değerlendiriyor.

Merkeze bağlı bir orman köyü olan Akçaalan'da yaşayan ve muhtarlık da yapan 50 yaşındaki Aslan, evinin altında babasından kalma 40 metrekarelik atölyede marangozluğu devam ettiriyor.

Aslan, AA muhabirine, genç yaşlarda babasının yanında çırak olarak marangozluğa başladığını, yaklaşık 30 yıldır bu meslekle uğraştığını anlattı.

Babasıyla civar köylerde yeni yapılan evlerin ahşap işlerini yaptıklarını ancak teknolojinin gelişmesiyle ahşap yerine PVC kapı ve pencerelerin tercih edilmeye başlandığını belirten Aslan, bu nedenle işlerinin zamanla azaldığını ifade etti.

Aslan, babasın vefatının ardından mesleği devam ettirebilmek için bir arayış içine girdiğini vurgulayarak, "Bir süre sonra mutfak ve hediyelik eşyalar yapmaya başladım. Eskiden de sipariş üzerine senit, havan, tahta kaşık, kepçe gibi malzemeler yapıyordum. O zamanlar tamamen elde yapıyorduk. Şimdi gelişen teknolojiye uyarak yeni makineler aldım. Ürün çeşidimi çoğalttım. Tamamen buna yöneldim." diye konuştu.

Hediyelik ojbeler ilgi görüyor

Aslan, atölyesinde mutfak ve süs eşyaları ile çocuk oyuncakları yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Ağaçtan ne yapılabiliyorsa yapıyorum. Güne göre ihtiyaçlar ve istekler değişiyor. Biz de buna uymaya çalışıyoruz. Biz orman köylüsüyüz. Bizde ağaç malzemeler önemlidir. Kolay eskimez, kırılmaz, kolay taşınır. Hammaddemiz ağaç. Doğada gezerken gördüğüm, rüzgardan kırılmış ağaç dalı herhangi bir insan için bir şey ifade etmezken benim için o dal fincandır, bardaktır, kaşıktır. İşime yarayan ölü dalları, kütükleri toplar değerlendiririm. Yufka açmada kullanılan senit, oklava, et tahtası, tahta kepçe ve kaşıklar gibi mutfak malzemeleri yapıyorum, bunlar köylerde vazgeçilmez. Bunun yanında çocuklar için ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Hediyelik bardaklar, şekerlik, küçük havanlar, tahta beşikler oldukça ilgi görüyor."

Ağaçları işlerken bazen birbirinden ilginç motiflerle karşılaştıklarının altını çizen Aslan, "Her ürün her ağaçtan olmaz. Sert ağaçtan yapılacak malzemelerle yumuşak ağaçtan yapılacak malzemeler ayrıdır. Bazen doğal motifler karşınıza çıkar. Örneğin bir çalışma yaparken 2 tane kurt resmine benzeyen motif gördüm. Bunu hemen bir masa isimliği yaptım. İnşallah fırsatını bulursam ve kendileri de kabul ederse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim." diye konuştu.

Aslan, yaptıkları ürünleri genelde köyde sattığını dile getirerek, "Bilenler köye gelip alıyor. Bazen sosyal medyadan paylaşıyoruz, oradan sipariş geliyor. Salgın döneminde bir hayli internet üzerinden sipariş aldık. İleride belki bir internet sitesi dahi kurabiliriz. Ben bu işi seviyorum. Gücümün yettiği kadar yapmaya devam edeceğim. Para kazanmadan öte bu malzemeleri yaparken dinleniyorum." ifadelerini kullandı.

Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor
Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor
Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor
Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor
Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor

Salih Aslan, Muhtarlık, Akçaalan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor - Son Dakika


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