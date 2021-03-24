Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

24.03.2021 13:07
Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da yaklaşık 63 yıldır at arabası ve yedek parça üretimi yapan Salih Yılmaz Beytür (70), çocukluğunda babasının yanında başladığı işe 1974 yılından sonra kendi dükkanında devam etti.

AFYONKARAHİSAR'da yaklaşık 63 yıldır at arabası ve yedek parça üretimi yapan Salih Yılmaz Beytür (70), çocukluğunda babasının yanında başladığı işe 1974 yılından sonra kendi dükkanında devam etti. İstanbul'daki Adalar'da çalışan faytonlara el emeği tekerlek imal eden Beytür, bu ulaşım araçlarının kaldırılmasıyla minyatür at arabaları yaparak, son temsilcilerinden olduğu baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Afyonkarahisar'da Salih Yılmaz Beytür, ilkokul çağında baba mesleği at arabacılığına başladı. Bir süre babasıyla çalışarak mesleği öğrenen Beytür, 1974 yılında askerden döndüğünde annesinin sayesinde kendi iş yerini açtı. Salih Yılmaz Beytür, İstanbul'daki Adalar'da faaliyet gösteren faytonlar için üretim yapmaya başladı. At arabası üretiminin yanı sıra Büyükada, Heybeliada ve Burgazada'daki faytonlara tekerlek üreten Beytür'ün işleri Adalar'daki faytonların kaldırılmasıyla yavaşladı. Salih Yılmaz Beytür, yaklaşık 60 yıldan fazladır sürdürdüğü mesleğini şimdi minyatür at arabaları üreterek yaşatmaya çalışıyor. Mesleğinin son temsilcilerinden olan Salih Yılmaz Beytür, mesleğe başlama süreci ve yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'O ZAMAN AT ARABASI MEŞHURDU' Beytür, "7-8 yaşımızdan beri, mesleği yapıyoruz. İlkokulu bitirdikten sonra bu işi, baba mesleğini devam ettirdik. 1974 senesinde de dükkan açtım. Bu mesleğe başladığımızdan dolayı dükkana babama yardım etmek için gelirdim. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra askerden geldikten sonra 74'te annem rahmetlik yemin etti, 'Ben sana dükkan açacağım' dedi. Onun sözüyle dükkan açtık. 74'ten bu tarafa devam ediyoruz.  O zaman at arabası meşhurdu. At arabası yaptık, şöyle böyle 20-25 sene devam etti. At arabası biraz azalınca ondan sonra İstanbul Büyükada'ya fayton tekeri yapmaya başladık. 20 sene de aşağı yukarı oraya, hemen hemen Türkiye'nin her tarafına fayton tekeri gönderiyorum" dedi.'ADALARDA FAYTON KALKINCA BİZİM İŞLER DE OTURDU'Adalarda faytonun kalkması ile işlerin bittiğini ifade eden Salih Yılmaz Beytür, işini severek yaptığını şimdilerde ise minyatür işlerle vakit geçirdiklerini aktardı. Beytür, "Bu sefer yenilerde adalardan fayton kalkınca bizim işler de oturdu. Onlara, fayton sahiplerine ücret ödediler, atlara, faytonlara fakat bizi unuttular. Elimizde dünyanın da malzemesi kaldı bizim, yapılmış işlenmiş. Bu nostalji, bütün dünyada sektör. Şimdi bizim çocuklarımız ne görecek, fotoğrafını görecek. Öyle değil mi?" diye konuştu. 20 sene boyunca adalara teker yaptığını, bu süre içinde de senede 30- 40 takım teker gönderdiğini anlatan Beytür, şöyle konuştu: "Personelim ilkokulu bitirdi, benim yanıma geldi. Yani odur, budur, 46 senedir, emekli de oldu. O da iki tane çocuk evlendirdi. Benim de bir oğlum bir kızım vardı. Onları da evlendirdik. Herkes işine gücüne sahip oldu. Fakat biz bu mesleğin ölmemesi için yaşatmak için devam ediyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Minyatür bir şeylerle vaktimizi geçiriyoruz. Hiç olmazsa da gelecek nesillere gösterelim diye. Sonra bizim yaptığımız iş kalıcı bir şey, 4 gün sonra alıp da çöpe atılacak bir şey değil."

At arabası ustalığı ile 2 çocuk büyüttüğünü anlatan Salih Yılmaz Beytür, oğlunun kendi mesleğini yapmadığını söyledi ve "Okumadı, benim mesleğimi de yapmadı. Bir beyaz eşya servisine girdi" dedi.


Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Salih Yılmaz, Karahisar, Büyükada, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasından öğrendiği at arabacılığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


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