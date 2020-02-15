Babasından öğrendiği mesleğiyle 46 yıldır zamana "ayar" veriyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Babasından öğrendiği mesleğiyle 46 yıldır zamana 'ayar' veriyor - Son Dakika

Babasından öğrendiği mesleğiyle 46 yıldır zamana "ayar" veriyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 60 yaşındaki Berces Şimşek, 46 yıldır küçük dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 60 yaşındaki Berces Şimşek, 46 yıldır küçük dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ediyor.

İlkokul çağında baba mesleği saat tamirciliğine ilgi duymaya başlayan Berces Şimşek, 14 yaşında başladığı zanaatında her geçen gün kendisini geliştirdi. Şimşek, küçük dükkanında 46 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Duran saatleri onararak çarklarının hareket etmesini sağlayan Şimşek, mesleğini ayakta tutmanın gururunu yaşıyor.

Berces Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle saat sektöründe de değişimler yaşandığını anlatan Şimşek, teknolojiye yenik düşmemek için saatlere göre kendini yenilediğini ifade etti.

Şimşek, geçmişte daha çok saat tamir ettiklerini belirterek, "Daha önce saatler çok kıymetliydi, tamir ediyorlardı. Şimdi çok ucuz. Çin'den mal geliyor çok uygun fiyata. Bir pil fiyatına mal satıyorlar." dedi.

Cep telefonları saat kullanımını azalttı

Geçmiş yıllarda herkesin zaman hesabı yapmak için kolunda ya da yeleğinde saat taşıdığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Babamın yanında mesleği öğrenmek için çırak olarak işe başladım. İsteğim meslek sahibi olmaktı. İsteğimiz de oldu, meslek bizi doyurdu. O zaman daha güzeldi işlerimiz. Saatler o zaman çok azdı, o saatleri tamir yapıyorlardı. Şimdi tamir de var satış da var. Geçinip gidiyoruz. Cep telefonları mesleğimizi öldürdü. İçerisinde dijital, kurmalı saat var. Saat meraklıları saat kullanıyor."

İlçedeki son saat ustası olduğunu söyleyen Şimşek, kazancı az olduğundan mesleği öğrenecek çırak bulamadığını kaydetti.

Babasından öğrendiği mesleğiyle 46 yıldır zamana ayar veriyor

Şanlıurfa, Saatler, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:47 Kaynak: AA
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