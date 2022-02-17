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Babasından öğrendiği tenekeciliği 55 yıldır devam ettiriyor - Son Dakika

Babasından öğrendiği tenekeciliği 55 yıldır devam ettiriyor

17.02.2022 11:19
Babasından öğrendiği tenekeciliği 55 yıldır devam ettiriyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, babasından devraldığı tenekecilik mesleğini sürdüren Bünyamin Tüfekçi (68), 55 yıldır aynı dükkanda saca şekil veriyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, babasından devraldığı tenekecilik mesleğini sürdüren Bünyamin Tüfekçi (68), 55 yıldır aynı dükkanda saca şekil veriyor.

Kadirli şehir merkezinde 80 metrekarelik dükkanında tenekeciliği sürdüren Tüfekçi, el emeğiyle sac işleyerek yaptığı semaver, mangal, soba, soba borusu ve fıçıları satarak geçimini sağlıyor.

Babasının yanında 13 yaşındayken çırak olarak teneke işlemeyi öğrenen Tüfekçi, teknolojinin gelişmesi ve fabrikasyon ürünlere rağbetin artmasıyla gözden düşen mesleğini sağlığı yettiğince yaşatmak istiyor.

Tüfekçi, AA muhabirine, 13 yaşında başladığı baba mesleğini, teknolojinin gelişmesine rağmen geleneksel yöntemlerle devam ettirdiğini söyledi.

Yaptığı işi çok sevdiğini ve yaşamının sonuna kadar devam ettirmek istediğini aktaran Tüfekçi, "İlkokuldan sonra babamın yanında işe başladım. Babamın yanında o zamanlar beraber çalıştığım 4 kişi iş sahibi oldu, dükkan açtı. Babam da bu mesleği devam ettirmemi isterdi. Ankara'ya gittiğinde rahatsızlanınca mesleği devam ettirmek bize kaldı. Biz de bu işi sevdiğimiz için yapmaya başladık." dedi.

Tenekecilik mesleğinin giderek yok olduğunu ve kendisi gibi birkaç kişinin hayatta tutmaya çalıştığını ifade eden Tüfekçi, "Eskiden işçi çoktu. Şimdi ise iş var, işçi yok. Babası çocuğunu getirirdi, 'eti senin kemiği benim' derdi. Mesleği öğrensin, karnı doysun, karnı doyurursan yeterli diyorlardı. Ama şimdi yok. Çalıştıracak kimse bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okumakta zorlanan çocukların ailelerine, onları bir mesleğe yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunan Tüfekçi, "Ailelere tavsiyem, çocuklarına sahip çıksınlar, ilgilensinler. Okumuyorsa en azından bir mesleği sevdirsinler, yönlendirsinler. Kuaförlük, berberlik, kaportacılık veya tornacılık mesleği gibi. Neyi seviyorsa onu yapsınlar. Allah'a şükür baba mesleği ile 2 çocuğumu okuttum, kendilerini kurtardılar. Ama herkesin çocuğu kurtulsun. Boş gezmesinler." diye konuştu.

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Osmaniye, işçi, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babasından öğrendiği tenekeciliği 55 yıldır devam ettiriyor - Son Dakika


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