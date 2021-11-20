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Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

20.11.2021 09:56
Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

ANKARA'da, babasının bilardo salonunda, 12 yaşında bilardo oynamaya başlayan milli sporcu Eylül Kibaroğlu (33), Antalya'da düzenlenen Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.

ANKARA'da, babasının bilardo salonunda, 12 yaşında bilardo oynamaya başlayan milli sporcu Eylül Kibaroğlu (33), Antalya'da düzenlenen Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı. Kibaroğlu, "Ankara'ya dönünce ilk hedefim, kupayı babamın mezarına götürmek olacak" dedi.

Ankara'da yaşayan Eylül Kibaroğlu, çocuk yaşlarından itibaren babası Esen Kibaroğlu'na ait bilardo salonunda, bilardoya merak sardı. 12 yaşına geldiğinde bilardo öğrenmeye başlayan Kibaroğlu'nun merakını gören babası, kızına bilardo öğretmeye başladı. Babasının da desteğiyle profesyonel olarak bilardoya başlayan Kibaroğlu, 15 yaşında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde şampiyonluk kazandı. Çeşitli branşlarda onlarca Türkiye şampiyonluğu kazanan Kibaroğlu, 16 yaşına geldiğinde babasını kaybetti. Babasından miras kalan bilardoya dört elle sarılan Kibaroğlu, daha sıkı çalışmaya başladı. Ankara'da kendisine bilardo oyun salonu açan Eylül Kibaroğlu, burada ders vermeye başladı ve onlarca şampiyonada yarışarak dereceler elde etti; 19 yaşında büyükler kategorisinde katıldığı şampiyonada 9 top disiplininde Avrupa şampiyonu oldu.

Çalışmalarına aralıksız devam eden Eylül Kibaroğlu, bu yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası'nda 9 topta bronz, 10 topta ise altın madalya kazandı. Bilardoda başarılarını artıran Kibaroğlu, kazandığı kupalarla babasının mezarını ziyaret edecek.'BABAMIN YANINDA TOPA VURMAYA BAŞLADIM'Bilardo oynamaya başlamasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtiğini söyleyen Eylül Kibaroğlu, "Bilardoya, 12 yaşında babamın bilardo salonunda başladım. Babamın yanına gide gele toplara vurmaya başladım sonrasında daha çok ilgimi çekmeye başlayınca babam da bir şeyler göstermeye başladı. Babam beni kendi oynadığı deliksiz bilardoya yönlendirmeye çalıştı ama ben ısrarla delikli bilardoda kalarak oynamaya devam ettim" dedi.70 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUUlusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar yakaladığını belirten Kibaroğlu, "70 Türkiye şampiyonluğum, 2 Avrupa şampiyonluğum var. Bu süreç kolay değildi. Sürekli antrenman, turnuva oynamak, kondisyon gerekiyor. Zor bir süreç ama bunun karşılığını başarıyla almak ayrı bir duygu. Salonda bilardo oynamanın zorluğu yoktu. Aktif sporculuğa devam ederken, aynı zamanda Ankara'da bilardo salonum var. Orada kadın, erkek ve çocuklara ders veriyorum. Onlar bu sporun ne kadar düşünceye dayalı oynandığını gördükleri için teşvik oluyorlar" diye konuştu.'KUPAYI BABAMIN MEZARINA GÖTÜRECEĞİM'

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Eylül Kibaroğlu, "Babam salon sahibi olduğu için ben avantajlıydım. Babam olmasaydı belki ben de bugünlere gelemezdim, şanslı tarafım oydu. Türkiye şampiyonası var, önümüzdeki sene Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Onlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. O turnuvalara hazırlanacağım. Ankara'ya dönünce ilk hedefim, kupayı babamın mezarına götürmek olacak" dedi.


Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Bilardo, Antalya, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


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